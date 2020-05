Trump raser etter at Twitter merket tweet som villedende

For første gang har Twitter merket Twitter-meldinger fra USAs president Donald Trump som villedende. Trump anklager Twitter for å påvirke presidentvalget 2020.

President Donald Trump mener stemmegivning per post vil føre til valgfusk. Den påstanden har nå Twitter merket som villedende. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Mikrobloggtjenesten har lenge vegret seg for å gjøre noe med Trumps mange fornærmelser og falske anklager.

Nå har Twitter lagt til kontekst til to Twitter-meldinger fra den amerikanske presidenten som handler om stemmegivning.

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Han skrev blant annet at «postkasser kommer til å bli ranet». Under meldingen har Twitter lagt til en lenke til fakta om stemmegivning som viser at slik stemmegivning ikke er koblet til valgfusk.

Trump selv anklager Twitter for å blande seg inn i presidentvalget i år. Han peker på at faktaene som Twitter har lenket til er basert på faktasjekk fra falske nyhetssteder som CNN og Amazon-eide Washington Post

– Twitter undertrykker ytringsfriheten og jeg som president vil ikke la det skje, tordner Trump i en melding.

Det hvite hus' pressetalskvinne Kayleigh McEnany forsvarer Trumps uttalelse. Hun peker på at det i Los Angeles ble registrert 100.000 unøyaktige velgerregistreringer på grunn av en teknisk feil.

– Systemet registrerte ved en feil velgere som post-velgere, og 1.500 som ikke var stemmeberettiget ble registrert som velgere, tvitrer hun.