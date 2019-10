Parlamentet avviser Johnsons tidsplan for brexit

I den første avstemningen tirsdag kveld, som dreide seg om hvorvidt Underhuset ville godta regjeringens brexitplan, stemte 329 av de folkevalgte for mens 299 stemte mot.

Det var det største gjennombruddet for brexitprosessen siden folkeavstemningen i 2016 der britene med knapt flertall stemte for å gå ut av EU.

Rett etterpå stemte de folkevalgte over om de ville godta Johnsons tidsplan for den videre prosessen, en tidsplan som må være på plass før Storbritannia kan gå ut av EU 31. oktober.

Da stemte 322 av de folkevalgte mot mens 308 stemte for. Dermed gikk Johnson på et nederlag etter å ha innkassert en seier kun få minutter tidligere.

Setter lovforslag på pause

Johnson selv sa han var fornøyd med seieren i den første avstemningen, men beklager nederlaget i den andre. Han sier han nå setter brexitprosessen på pause til han har snakket med EU-lederne.

– Dette huset har igjen stemt for en utsettelse. Nå må EU avgjøre hva som skjer videre, sa han.

Johnson påpekte samtidig at Storbritannia vil forlate EU med regjeringens brexitplan, som Parlamentet har gitt sitt samtykke til, på «en eller annen måte».

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn tilbyr Johnson å samarbeide om veien videre.

– Jobb med oss, med oss alle, for å komme fram til en akseptabel tidsplan. Det er den eneste veien framover, sa Corbyn.

Tusk konsulterer med EU-ledere

EU-president Donald Tusk konsulterer nå med EU-landenes ledere om Storbritannias anmodning om å utsette brexit til 31. januar, opplyser Mina Andreeva, talskvinne for EU-kommisjonen.

På Twitter skriver hun at kommisjonen «noterer seg kveldens resultat og forventer at den britiske regjeringen vil informere om de neste stegene».

Går mot enda en brexitutsettelse

Resultatet av avstemningen gjør at det kan bli svært vanskelig for Johnson og hans regjering å få gjennomført brexit 31. oktober.

I realiteten har han to valg for veien videre. Det ene er å gå med på å gi Parlamentet mer tid. Dette vil bety en flere uker lang utsettelse av brexit. Alternativt kan han trekke lovforslaget og foreslå nyvalg, som han truet med å gjøre tidligere tirsdag.

Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg. Det oppnådde ikke Johnson da han tidligere i høst forsøkte å tvinge fram et valg. Opposisjonen, med Labour i første rekke, har så langt ikke villet gå med på dette. De vil sikre at en forlengelse er på plass og at landet ikke krasjer ut av EU i slutten av denne måneden.

Underhusets leder, John Bercow, uttalte etter tirsdagens avstemning at lovforslaget nå «er i limbo».