Hjelpearbeidere skal ha blitt drept i Gaza

Fem ansatte i World Central Kitchen er drept i et angrep på Gaza, ifølge myndighetene. De skal være fra Polen, Irland, Australia, Storbritannia og de palestinske områdene. De fem hjelpearbeiderne ble drept i et israelsk luftangrep mot Deir al-Balah, opplyste informasjonskontoret til de Hamas-styrte myndighetene sent i går kveld.

Også en palestiner skal ha mistet livet. Ifølge nyhetsbyrået DPA, som viser til avisa Times of Israel, er de døde utenlandske hjelpearbeiderne fra Polen, Australia, Irland og Storbritannia. Det israelske militæret (IDF) opplyser at hendelsen skal granskes på høyeste nivå og – omtaler den som «denne tragiske hendelsen».

Person mistet livet etter utforkjøring

En person mistet i natt livet etter en utforkjøring i Lillesand. I forkant av utforkjøringen skal vedkommende ha kjørt fra politiet.

Utforkjøringen skjedde etter at politiet ved 3-tiden ønsket å stanse bilen etter at den hadde kjørt vinglete på E18 fra Kristiansand i retning Lillesand. Bilen kjørte så fra politiet. Pårørende er ikke varslet, opplyste politiet ved 4.30-tiden.

Trump unngår at eiendommer beslaglegges

Tidligere president Donald Trump har stilt garanti for 175 millioner dollar i bedragerisaken og unngår at eiendommene hans beslaglegges. Beløpet tilsvarer om lag 1,9 milliarder norske kroner.

Den tidligere presidenten blitt beordret til å betale en bot på 454 millioner dollar, noe han i februar hevdet han ikke var i stand til. I forrige uke fikk han imidlertid utsatt betalingsfrist mot at han betalte en kausjon på 175 millioner dollar innen ti dager. Trump har anket dommen, og betalingsutsettelsen gjelder fram til saken er ferdig behandlet.

Skatteanklagene mot Hunter Biden står ved lag

En dommer har avvist Hunter Bidens krav om avvisning av tiltalepunktene knyttet til skatteunndragelse. Presidentsønnen skal møte i retten til sommeren. Ifølge rettsdokumenter har en den føderale dommeren Marc Scarsi i Los Angeles avvist en rekke begjæringer fra Hunter Biden.

Blant disse er at han skulle ha immunitet som følge av en tidligere tilståelsesavtale. Hunter Biden er tiltalt for å ha unnlatt å betale 1,4 millioner dollar i skatt mellom 2016 og 2019.

Hysjpengesaken: Trump får utvidet munnkurv

Etter at Donald Trump skrev om datteren til dommeren i den såkalte hysjpengesaken, har han fått pålegg om å ikke uttale seg om familien hans. Dommer Juan Merchan opplyser at munnkurven fra i forrige uke ikke omfattet familiemedlemmer, men at Trumps påfølgende angrep på datteren nå gir ham hjemmel for det.

Datteren hans, Loren Merchan, er en rådgiver for Demokratene. På sin egen plattform Truth Social skrev Trump at hun tjener penger på å jobbe for å ta ham. Han beskyldte henne også feilaktig for å legge ut et som viser ham i fengsel i sosiale medier.

Nord-Korea skal ha skutt opp rakett

Nord-Korea har skutt opp en ballistisk rakett, ifølge både Sør-Korea og Japan. Det skal dreie seg om en mellomdistanserakett. Ifølge det sørkoreanske forsvaret skjedde oppskytningen på østkysten.

Den japanske kystvakten opplyser at et prosjektil trolig er en ballistisk rakett fra Nord-Korea. Den skal ha havnet i sjøen. Også landets regjering melder om den angivelige oppskytningen. Statsminister Fumio Kishida har allerede kommet med en formell protest på handlingen.

Brann med spredningsfare ved Oslo-skole

Det brant i natt i et søppelskur ved Nordberg skole i Oslo og det var en periode spredningsfare til selve skolebygningen.

Brannmannskapene fikk imidlertid raskt kontroll på brannen og hindret spredning. Det er ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Lillebergs Tampa Bay tapte mot Detroit

Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning tapte mandagens hjemmekamp mot Detroit Red Wings i NHL. Gjestene vant kampen 4-2.

Lilleberg fikk i alt 15 minutter og 45 sekunder på isen.