En helsearbeider desinfiserer et område for å forhindre myggbårne sykdommer ved Sangam, stedet der de tre elvene Ganges, Yamuna og Sarasvati møtes ved den indiske byen Allahabad, der en større festival avholdes hvert år. Forskere har nå funnet at mygg mange steder i Asia har utviklet resistens mot tradisjonelle sprøytemidler.