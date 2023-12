Etterforskningen viser at det under voldsutøvelsen trolig ble benyttet et balltre. Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiinspektør Odd Kostveit i Sør-Øst politidistrikt opplyste mandag til Fædrelandsvennen at den avdøde var født i Arendal, , der han også fremdeles var registrert med bostedsadresse.