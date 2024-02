Omtrent to tredeler av Gazastripens samlede befolkning holder nå til i den sørlige grensebyen mot Egypt. Palestinere flykter fra krigshandlinger, ødeleggelse og sult ellers i enklaven. Byen er nå fylt med teltleirer.

Nyhetsbyrået AP har analysert bilder fra selskapet Planet Labs PBC tatt med tre måneders mellomrom. De viser den massive forflytningen av folk siden starten på krigen mellom Israel og Hamas.

Hundrevis av tilfluktssteder

Ett sett med bilder viser området ved flyktningleiren Tel al-Sultan først 13. oktober i fjor, som var krigens sjette dag, og igjen 14. januar. I det som tidligere var områder med krattskog i nærheten av åkre, er det nå en hel by av telt.

Hundrevis av provisoriske tilfluktssteder ligger rundt et lager som er navet for distribusjon av den begrensede hjelpen som nå kommer inn på den beleirede Gazastripen.

Et område som vist på begge bilder, er en del av den større flyktningleiren i Rafah, en av åtte leirer i byområder på Gazastripen bygget for familier som ble drevet på flukt under krigen rundt etableringen av Israel i 1948.

En ventet bakkeoffensiv

USA og andre land er bekymret for sikkerheten til sivile hvis israelske soldater tar seg inn i Rafah.

Fredag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han har beordret militæret til å lage planer for en «evakuering» av sivile fra den overfylte byen før en ventet israelsk bakkeoffensiv.

Natt til fredag ble sentrale og særlige deler av Gazastripen rammet av israelske luftangrep. Over 20 personer ble drept, inkludert kvinner og barn, ifølge vitner og sykehuskilder.