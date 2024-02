Hun tiltrer formelt torsdag, skriver Budstikka.

Sandvik har vært journalist i Aust-Agder Blad og Finnmarken, og hadde sin første redaktørrolle i sistnevnte avis. Hun har også vært nyhetsredaktør i Nidaros, før hun ble ansatt i samme stilling i Budstikka i 2022.

– Jeg er først og fremst stolt over muligheten. I løpet av halvannet år i Budstikka har jeg blitt godt kjent med redaksjonen, og med Asker og Bærum, og jeg er ikke i tvil om at det ligger stort potensial for videre utvikling av lokalavisa, sier Sandvik.

Budstikka dekker kommunene Asker og Bærum og hadde i første halvår 2023 et opplag på nær 22.000.