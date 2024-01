- Flere av kommunene sliter med å få hjemmetjenestene til å fungere. De jobber alt de kan med å brøyte, men det er rett og slett ikke mulig med all snøen og biler som står parkert over alt, sier fylkesberedskapssjef Yngve Årøy hos Statsforvalteren i Agder.

På et møte med de berørte kommunene i fylket mandag kom det fram at det så langt ikke er meldt om alvorlige hendelser knyttet til liv og helse. Hovedproblemet er å komme seg fram på veiene. Brøytemannskapene må også hvile, og maskinene trenger vedlikehold.

I Kristiansand har kommunen åpnet parkeringshusene for gratis parkering slik at brøytebilene lettere skal komme fram i gatene.

Beltevogner i beredskap

Både Sivilforsvaret og Forsvaret står klare til å bistå dersom det skulle bli nødvendig. Så langt er det Røde Kors som har trådt til. De stiller med snøscootere, blant annet for å få fram folk fra hjemmetjenestene.

- Hvis vi skal bruke kjøretøy fra Forsvaret, som har beltevogner stående i Rogaland, krever det en helt annen logostikk. Derfor prøver vi først å bruke det vi har i Agder, og kommunene hjelper også hverandre, sier Årøy til NTB.

Arendal er blant kommunene som melder om problemer med å få unna snøen.

- Vi har et etterslep i brøytinga, og det er meldt mer snø i dagene som kommer. Det vil derfor være steder i kommunen som ikke er brøytet ennå. Vi prioriterer å brøyte slik at hjemmesykepleien kommer seg frem, og at man kan komme seg frem til våre bo- og omsorgssentre, skriver kommunen på sine nettsider.

Kartla ressurser

På møtet ble det kartlagt hvilke kommuner som trenger hjelp, hvilke ressurser som fins og hvordan disse kan brukes på tvers.

Mange steder er det strømbrudd, og her jobber operatørene intenst med å gjenopprette linjene.

- Det er god tradisjon for å samarbeide godt mellom leverandør og kommuner, sier han.

Ved 16-tida er rundt 3000 kunder uten strøm, ifølge selskapet Glitre Nett , men tallet varierer fra time til time.