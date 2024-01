– Det er en lavintensitetskonflikt som nå sprer seg til nabolandene, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Han viser til at grunnkonflikten er i Gaza og i selve Midtøsten, og at den for alt det er verdt må løses.

– Samtidig er det jo ikke akseptabelt at det er jevnlige angrep på skipstrafikken gjennom Rødehavet, som er en nødvendig korridor for å komme gjennom Suezkanalen. Der går veldig mye av verdens skipstrafikken. Det har FNs sikkerhetsråd faktisk vært veldig tydelig på, at dette må houthiene slutte med, sier han videre.

– Dét er utgangspunktet for dette angrepet. Men jeg tror amerikanerne, mer enn noen, ønsker å unngå at dette blir en stor regional konflikt som de blir en del av.

USA og Storbritannia angrep houthi-militsen i Jemen natt til fredag som svar på deres angrep mot skip i Rødehavet. Iran har kalt det vestlige angrepet et brudd på folkeretten. Irak mener Vesten gjør konflikten større. Russland har bedt om sikkerhetsrådsmøte etter angrepet.