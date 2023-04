DJ Idja (bak miksebordet) tok med seg faren på joik, søstrene på sang, og fikk 50 statister til å spille opp på klubb i Berlin under innspillingen av kunstfilmen «Techno áhčči» – «Technopappa». Andre opptak er gjort på Kvaløya. – Å gjøre joik til techno har vært en utfordring, fortalte Arne Ivar Johnsen, som er faren til DJ Idja, alias Markus Johnsen Thonhaugen. Regissør for «Techno áhčči», som er nominert i musikkvideokategorien under Kortfilmfestivalen i Grimstad, er Elisabeth Rasmussen.