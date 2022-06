Rundt 1.000 piloter i flyselskapet SAS har varslet at de kan gå ut i streik om tidligst to uker.

Det varsler SAS-pilotene i en pressemelding. SAS-piloter i alle skandinaviske landene har varslet streik.

– SAS-ledelsen har konstruert en selskapsstruktur som bryter mot den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen, sir Martin Lindgren, leder i SAS Pilot Group.

Det er særlig opprettelsen av SAS' to datterselskaper SAS Connect og SAS Link som har været stridspunkt i forhandlingene om en ny avtale.

Leder i Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod, avviser at piloterne varsler streike nå for å ramme SAS' høysesong i sommerferien. Han peker på at piloterne blant annet fredet påsken fra å streike.