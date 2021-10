Støres nye regjering: – Spennende lag

Statsminister Støre og hans 18 statsråder ble møtt med blomster og gratulasjoner på Slottsplassen torsdag ettermiddag.

I en tale foran Slottet fremholdt den ferske statsministeren at dette er en spesiell dag å overta ansvaret på.

– I dag går mine første tanker til Kongsberg og de som er der. De som har mistet livet, er skadd, eller lever i sjokk over det som har preget denne flotte byen, sa Støre.

– Men selv om bakteppet er tungt, er dette like fullt dagen for å presentere en ny regjering. Og jeg er veldig stolt av dette laget, sa han.

Demonstranter

Hundrevis av mennesker hadde møtt fram på Slottsplassen for å ta imot den nye regjeringen, også aktivister fra ulike organisasjoner som vil overbringe sitt budskap til landets ferske ledere.

«Redd Ullevål sykehus» og «La olja ligge» var blant parolene som var å se utenfor Slottet.

Men også klemmer og blomsterbuketter var å få for Støre, for anledningen ikledd rødt slips. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk på sin side for et grønt.

Stolt over kvinneandel

I alt var det 19 nye statsråder samlet på Slottsplassen, ti kvinner og ni menn. Støre sier han er stolt over å kunne presentere en regjering der flertallet er kvinner.

– Dette er et spennende lag, som kan være med på å forandre Norge og sette landet på en ny kurs der vanlige folks liv og utfordringer står øverst på dagsordenen. Der de som føler at de har vært i andre rekke blir hørt, sier Støre.

– Vi skal ta vare på det kanskje viktigste vi har i landet vårt, nemlig tilliten og det sterke fellesskapet som binder oss sammen.