NRK ble lørdag kveld utsatt for et hackerangrep. De tekniske problemene oppsto i 18.46-tiden.

Det bekrefter NRK til VG.

– Vi har et pågående DDOS-angrep på nrk.no, som i utgangspunktet har tatt ut forsiden i en rundt 30 minutter. Vi opplever nå ustabilitet, men vi har beredskap og teknisk personell på saken. Vi har ingen signaler som peker på at dette er samme gruppe som har stått bak lignende angrep eller på hvem det er, sier leder for teknologi Thomas Walter van Deurs i NRK til avisa.

Angrepet er av samme type som Schibsted og flere andre aktører ble utsatt for i forrige uke.

– Vi er i likhet med andre sider, som VG, Aftenposten og så videre naturlige mål for slike angrep. Dette er noe vi har ventet ut fra hva vi har opplevd tidligere i måneden da andre store sider ble tatt ned, sier han.