Det opplyser riksmekler Carl Petter Martinsen til NRK.

Hans forslag til skisse ble nedstemt av arbeidstakersiden. Partene møttes hos Riksmekleren fredag formiddag.

– Vi beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet. Dette rammer svært mange som skal på ferie, flyselskapene i Norge og alle som er avhengig av å ta fly i hverdagen, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsier en økning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

– NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske lønnsmodellen bevares. Det er dette som står på spill.