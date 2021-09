Nå er Norge gjenåpnet – Stordalen tjuvstartet med konfettien

– Dette er en merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen fredag – 561 dager etter at hun innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge.

Lørdag klokken 16 ble ordene til virkelighet. Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

Enkelte greide imidlertid ikke å vente. Petter Stordalen hadde varslet «full bonanza» og tidenes gruppeklem på The Hub i hovedstaden, men startet nedtellingen og sprettet konfettien klokken 15.58.

Hotellkongen, som har erklært mandager som sin favorittdag, sier ingenting kan måle seg med dette. 2.000 møtte opp ved The Hub.

– Jeg har hatt mange bra mandager i mitt liv, men denne lørdagen kommer til å gå inn i historien som min beste dag, sier han til NRK.

Klart for fest

Hotellkongen var ikke alene om å glede seg til gjenåpning. På Karl Johan var det felles nedtelling i gata nedenfor Freiauret de siste 10 sekundene før klokken 16. Kulturminister Abid Raja gratulerer landets befolkning med dagen.

– La oss ta i bruk kulturlivet og utelivet. Jeg returnerer midnatt til Oslo og vil gjerne som regjeringens «danseminister» danse i lag med deg i natt. Hvor bør jeg dra? Har du noen tips? Kommer du? La oss danse sammen over hele Norge, skriver han på Twitter.

I Bergen var tidligere ordfører Trude Drevland på plass på Skau bar for å klippe snoren og uoffisielt gjenåpne Bergen da klokka slo 16. Her var det både rød løper og selvsagt buekorps, skriver Bergens Tidende.

I Stavanger var det full gjenåpningsfest med dansegulv på brosteinene i Fargegata, konsert og fyrverkeri på Torget og fest på Tou Scene, skriver Aftenbladet.

Trønderne er også klare for fest. Restaurantsjef Amanda Selven på San Sebastian sier til Adressa at hun har gledet seg.

– Dette har vi ventet lenge på, og endelig kan vi doble antall gjester i lokalet. Gjestene slipper at vi må passe på de, og de kan bare kose seg. Nå er vi klar for en vill kveld, sier hun.

Lettelser i reiseregler

I tillegg til at ulike restriksjoner innenlands oppheves, blir det også lørdag ettermiddag lempet på innreisereglene til Norge.

Innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land blir opphevet. Reisende fra oransje områder og barn under 18 år må ikke lenger i innreisekarantene.

Videre fjernes karantenehotell som krav, men det opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested, og Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor EU/EØS, Storbritannia og Sveits, forlenges ikke når det utløper 1. oktober.

Fortsatt noen råd

Til tross for lettelsene i samfunnet, vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller i skoler og barnehager, etter lokale vedtak.

Personer som får symptomer på luftveisinfeksjon, bør fremdeles teste seg. Det gjelder også vaksinerte.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.