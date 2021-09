Slutt på koronareiseråd

Utenriksdepartementet opplyser at det nå er slutt på reiseråd som er utstedt kun på grunn av smittesituasjon.

Men skulle situasjonen endre seg, kan det bli aktuelt å utstede nye reiseråd til land der pandemien skaper så store utfordringer at reiser frarådes.

– Selv om det globale reiserådet nå avvikles, er det viktig å huske på at pandemien ikke er over. Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner, relativt høye smittetall og strenge smitteverntiltak. Skal du ut og reise, må du sette deg nøye inn i situasjonen i landet du vil besøke, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun påminner samtidig om at myndighetene aldri kan garantere for at en reise er helt trygg å gjennomføre, og at folk selv er ansvarlig for å sjekke innreisevilkår og status for pandemien i landet de vil besøke. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker, tipser hun.

– Det er mange land som ikke er tilbake til en normaltilstand, men vi er glad for at det er mulig å reise mer nå. Som alltid oppfordrer vi alle til å registrere seg i reiseregistrering.no, enten via regjeringen.no eller appen «Reiseklar», sier Søreide.

Fremdeles fraråder UD reiser til rundt 50 land og områder. Dette er basert på sikkerhetssituasjonen i land som er rammet av konflikt eller steder som er rammet av naturkatastrofe.