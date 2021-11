Etter et krisemøte med de parlamentariske lederne torsdag ble det klart at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) slipper å redegjøre i stortingssalen om pendleravsløringene.

Men Stortinget krever fortsatt svar.

– Jeg har brettet ut familielivet mitt, sa Hansen da hun kom ut fra møtet.

– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om. Men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, forklarte hun.

Legges opp til å bli offentlig

Stortingspresidenten har fra før beklaget og sagt at hun misforsto pendlerboligreglene. Den skriftlige redegjørelsen til Stortinget kommer i løpet av torsdag, og det legges også opp til at den vil bli offentlig.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre, brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen. Men det var det ikke ønske blant de parlamentariske lederne om, sa Hansen etter torsdagens møte.

Det var tirsdag at Adresseavisen avslørte at Hansen kan ha brutt reglene for Stortingets pendlerboliger.

Venter til redegjørelsen kommer

Det er fortsatt ikke avklart om Hansen kan fortsette som stortingspresident etter avsløringene. Politikere fra flere partier sa etter torsdagens diskusjoner at de nå vil se den skriftlige redegjørelsen før de tar stilling til dette.

– Jeg tror det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge her. Mediene gjør en viktig jobb, det er det ingen tvil om. Men Stortinget som organ kan ikke basere seg på mediesaker. Vi må basere oss til saker som genereres her, blant annet gjennom skriftlige redegjørelser, sier Høyres Trond Helleland til NTB.

Venstre-leder Guri Melby sier hun vil ha alle fakta på bordet før hun tar stilling til om Hansen fortsatt kan ha tillit.

– Det er altfor tidlig å konkludere på tillitsspørsmålet og hva som skal skje videre, sier Melby til NTB.

Hun beskriver situasjonen som «trasig».

– Det er ingen tvil om at det er en vanskelig situasjon personlig for stortingspresidenten. Og så er det en vanskelig situasjon for alle oss politikere når det kommer saker som svekker vårt omdømme blant folk, sier Melby.

– Denne typen saker bidrar til å bryte ned tilliten.

Ikke avgjort

SV-leder Audun Lysbakken sier for sin del at SV så langt ikke er kommet dit at tillit er et tema.

– Vi har selvfølgelig som utgangspunkt at vi har tillit til den presidenten vi har valgt. Dette er en sak vi går inn i, og ser på opplysningene som kommer, både knyttet til hennes sak og hvordan vi skal rydde opp i dette, sier Lysbakken.

Heller ikke Frp har tatt en avgjørelse, ifølge partileder Sylvi Listhaug.

– Vi skal la henne få svare, og jeg ønsker at gruppa vår skal få diskutere saken, så skal vi komme tilbake til det, sier hun.

Skal gjennomgå enkeltsaker

På møtet med de parlamentariske lederne ble det også avklart at Stortinget skal gjennomgå alle enkeltsaker som handler om mulige brudd på pendlerboligreglene.

Det skjer etter at Stortingets administrasjon først la sakene til side og viste til at administrasjonen ikke har hatt mandat til å gjennomføre slike granskinger.

Nå er et slikt mandat gitt.

– Det har vært en del saker, ikke fryktelig mange, med veldig forskjellig innhold. De vil bli fulgt opp. Vi skal komme tilbake til akkurat hvordan vi skal gjøre det, sier Svein Harberg (H), visepresident på Stortinget.

Han sier det ikke er klart om det blir Riksrevisjonen eller eksterne aktører som skal følge opp sakene.

Et eget utvalg skal samtidig se på hvordan reglene for pendlerboliger skal være i framtida. Dette utvalget skal ledes av Therese Johnsen, som blant annet har vært ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.