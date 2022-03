– 4. mars 2022 ble det besluttet å blokkere tilgangen til Facebook på russisk territorium, sier Roskomnadzor.

Tilsynet beskylder Facebook for «26 tilfeller av diskriminering» mot Kreml-vennlige nyhetsmedier siden oktober 2020, ved at plattformen begrenset tilgangen deres, noe Roskomnadzor anser som et brudd på rettighetene og frihetene til russiske borgere.

En AFP-journalist i Moskva bekrefter at Facebook ikke fungerer. Derimot er Facebook-eide Instagram fortsatt tilgjengelig.

Fredag kveld opplyser det russiske nyhetsbyrået Interfax at også Twitter har blitt blokkert i landet – en time etter Facebook, skriver Sky News.

– Snart vil millioner av alminnelige russere være avskåret fra pålitelig informasjon og ute av stand til å snakke ut, sier sjef for internasjonale operasjoner i Facebooks moderselskap Meta, Nick Clegg, i en pressemelding.

Ny lov

Fredag morgen vedtok Dumaen, nasjonalforsamlingen i Russland, en ny lov som gjør det straffbart å spre «falske nyheter» om det russiske militæret. Strafferammen er på 15 år.

Et kriterium for å bli straffet er at «den falske informasjonen» får «alvorlige konsekvenser».

Som en konsekvens av den nye loven, opplyste den uavhengige avisa Novaja Gazeta at den kom til å slette innhold om Ukraina fra sine nettsider og sosiale medier. Redaktøren Dmitrij Muratov ble i fjor, sammen med filippinske Maria Ressa, tildelt Nobels fredspris for sin innsats for ytringsfriheten.

Også BBC vurderer det nå som for risikofylt å drive journalistisk virksomhet inne i Russland. Fredag ettermiddag sa den britiske kringkasterens sjef, Tim Davie, at den nye loven «synes å kriminalisere uavhengig journalistikk».

BBC får følge av SVT og østerrikske ORF, som begge kaller hjem sine korrespondenter i Russland, som følge av den nye medieloven.

– Journalister som rapporterer sannheten om det som skjer i Ukraina nå, risikerer ekstremt harde straffer. SVT Nyheter har derfor besluttet at Russland-korrespondent Bert Sundström reiser hjem, sier ansvarlig redaktør Charlotta Friborg.

Flere medier stengt

Russiske myndigheter har den siste uka lagt strenge begrensninger på mediene når det gjelder omtalen av russiske styrkers handlinger i Ukraina. Ord som invasjon og krig er forbudt, i stedet skal det omtales som en militær spesialoperasjon.

Flere medier har de siste dagene blitt stengt, deriblant den liberale radiokanalen Moskvas Ekko.

G7-landene er bekymret for utviklingen. I den felles uttalelsen etter fredagens møte sa landene at de ville kjempe mot Russlands forsøk på å spre feilinformasjon om krigen i Ukraina.

– Vi fordømmer den russiske regjeringens og dens tilknyttede mediers utstrakte bruk av feilinformasjon for å støtte sin egen militære aggresjon mot Ukraina. Deres jevne strøm av oppdiktede påstander setter flere liv i fare. Vi forplikter oss til å motvirke denne feilinformasjonskampanjen, heter det i uttalelsen.