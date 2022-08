Meklingen i oppgjøret for prosessindustrien endte i konflikt lørdag kveld. Det blir derfor streik for 1.422 Industri Energi-medlemmer fra mandag.

– Vi forsøkte alt vi kunne for å komme til enighet, mens motparten på sin side viste lite forhandlingsvilje, sier forbundsleder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi i en pressemelding.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri på arbeidsgiversiden om elektrokjemisk overenskomst ble brutt 4. mai.

Meklingen ble ledet av riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Streiken ble først bekreftet av Ruland overfor Dagbladet Børsen.

– Ikke ønsket

– Dette er ikke det utfallet vi ønsket, men det har vært en krevende forhandlingssituasjon, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

De som blir tatt ut i streik, jobber i ti forskjellige bedrifter. Hardest rammet blir Glencore Nikkelverk i Kristiansand, der 328 tas ut. Ved Elkem Carbon er 46 medarbeidere tatt ut i streik.

– Etter vårt syn rammer denne streiken en viktig del av norsk næringsliv i en svært krevende tid. Våre bedrifter kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen som motparten framstiller, fortsetter Lier-Hansen.

– Full stans

Ved Glencore er det ikke mulig å holde produksjonen i gang når 328 av bedriftens 530 ansatte tas ut i streik, sier administrerende direktør Nils G. Gjelsten til Fædrelandsvennen.

– Dette vil lamme produksjonen totalt. Vi har en nedkjøringsavtale som vil si at vi i løpet av 48 timer kan ta produksjonen ned. Så er det full stopp etter det, sier han.

Et minimum av ansatte vil fortsatt kunne være på jobb for å sikre forsvarlig drift.

Gjelsten ønsker ikke å kommentere streiken utover at han er skuffet over utfallet.

– For oss er det vanskelig å anslå kostnader, men det mest bekymringsfulle for oss er at når vi ikke får noen produkter ut, får vi heller ingen inntekter inn, sier Gjelsten.

Streik

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men fortsatte utover lørdagen til bruddet ble bekreftet i 18.30-tiden. Dermed går 1.422 Industri Energi-medlemmer i elektrokjemisk industri ut i streik fra mandag.

Elektrokjemisk overenskomst omfatter rundt 7.600 Industri Energi-medlemmer innen elektrokjemisk industri. Det sentrale kravet for Industri Energi var å styrke de lokale forhandlingene i overenskomsten, heter det i pressemeldingen fra fagforeningen.