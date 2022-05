Lars Haubro Jakobsen scoret tolv mål og ledet an da ØIF Arendal slo Drammen 30–28 og sikret seg plass i sluttspillfinalen i håndball mandag.

Avgjørelsen falt helt på tampen etter at lagene hadde fulgt hverandre tett gjennom store deler av oppgjøret. Seieren gjør at ØIF Arendal er klare med 3-1-seier i best av fem kamper.

Scoringer av Magnus Søndenå og Sander Løvlie Simonsen, kombinert med en sen Drammen-utvisning, var hovedingrediensene i den tette og spennende avslutningen.

– Hadde du spurte meg for en måned siden, hadde jeg ikke trodd vi skulle komme så langt. Vi har toppet alt i sluttspillet. Nå får jeg alle de kampene jeg hadde håpet på. Det er fett, sa hjemmelagets Lars Haubro Jakobsen til TV 2.

Han legger opp etter inneværende sesong. Avslutningen på karrieren kan bli av beste merke.

Stolt Kjelling

I Drammen-leiren var det ikke utelukkende skuffelse etter kampen.

– Jeg er kjempestolt av gutta. Helt fantastisk. De slår oss på sju mot seks i annen omgang. Det er ikke til å legge skjul på. Vi kommer til gode sjanser og gjør det bra, men de scorer hver gang, oppsummerte Drammen-trener Kristian Kjelling overfor TV 2.

Han er en av flere kandidater til den ledige stillingen som norsk landslagssjef. På spørsmål fra TV 2 om mandagens kamp var hans siste som Drammen-sjef, lød svaret:

– Jeg har kontrakt til 2025. Det er det jeg forholder meg til.

Elverum neste

Halvveis sto det 14-14 i Arendal mandag. Tidlig i annen omgang ledet hjemmelaget med to scoringer, men Drammen slo tilbake. På stillingen 23-25 var det gjestenes tur til å være to mål foran, men heller ikke den ledelsen ble tatt vare på.

På 26-26 var ØIF Arendal à jour, og mot slutten var det sørlandsklubben som trakk det lengste strået.

Haubro Jakobsen ble ØIFs toppscorer med tolv fulltreffere mandag. Markus Foslund Niva ledet an for Drammen med åtte mål.

I finalen venter regjerende mester Elverum.