Forsvarsdepartementet understreker overfor NTB at nå er pressemeldingen korrekt. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at bakgrunnen for flyttingen blant annet er den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Uroen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret. Som en del av dette, har regjeringen bestemt at Kjevik ikke skal legges ned, men benyttes som ny lokasjon for befalsskolen, sier Støre.

Befalsskolen flyttes dermed fra Sessvollmoen til Kjevik.

– Fasilitetene på Kjevik er gode og regjeringen mener det er viktig når vi nå skal bygge opp Forsvaret å utnytte eksisterende baser og leirer på en best mulig måte, sier statsminister Støre.

Flyttingen er en av regjeringens anbefalinger i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som legges fram for Stortinget 5. april.