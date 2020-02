Nato enige om å styrke innsatsen i Irak

Natos forsvarsministre er enige om å styrke Natos treningsoppdrag i Irak, opplyser Jens Stoltenberg. Norge har tilbudt seg å stille med ti offiserer.

Jens Stoltenberg, her i samtale med USAs utenriksminister Mark Esper, er vert for Natos forsvarsministermøte i Brussel. Foto: Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

– Nato trapper opp kampen mot internasjonal terrorisme, tvitrer forsvarsalliansens generalsekretær. Han understreket at Nato utfører sitt oppdrag på invitasjon fra irakiske myndigheter og blir i landet så lenge de er velkomne der.

Endringene skal skje «i nært samarbeid og koordinert med den irakiske regjeringen».

Ingen konkrete vedtak

Foreløpig er de 29 Nato-ministrene kommet til en prinsipiell enighet, men det er ikke tatt noen konkrete beslutninger ennå. I første omgang vil alliansen trolig overta oppgaver som i dag ligger under den USA-ledede koalisjonen for å bekjempe IS.

Hvilke oppgaver og hvor mye personell det blir snakk om er noe av det alliansen nå skal se nærmere på.

– Vi skal også hva vi kan gjøre ut over det første steget, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter den første delen av et to dager langt utenriksministermøte i Brussel.

– Nå må vi inn og se hva vi kan gjøre, og det er det de militære som må se på, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Også han understreker respekten for Iraks suverenitet og landets myndigheter, og at det Nato foretar seg, må skje i samråd med koalisjonen mot IS.

Trening

Nato inngikk i 2018 en avtale med irakiske myndigheter om å sende 500 soldater for å trene opp irakiske regjeringsstyrker og gjøre dem bedre rustet i kampen mot ytterliggående grupper som IS.

– Målet er å øke kapasiteten til irakiske styrker slik at de ikke lenger trenger støtte til å sikre at IS ikke kommer tilbake, sier Stoltenberg.

Det inngår ikke norsk personell i Natos oppdrag i Irak i dag, men forsvarsministeren sier Norge kan stille med ti offiserer som instruktører, noe vi har meldt inn tidligere.

Diskusjonen om innsatsen i Irak og regionen kommer etter at USAs president Donald Trump i januar ba Nato om å engasjere seg mer i Midtøsten.

