Barna spurte statsministeren om håndvask, bursdagsfeiring og sommerferie

Kan man feire bursdag og hvordan blir det med sommerferien? Det var blant spørsmålene fra barna da Erna Solberg holdt en egen pressekonferanse for dem.

Hannah K. Johansen, 11 år, har hjemmeskole og følger med på pressekonferansen for barn som statsminister Erna Solberg holder mandag i forbindelse med at skolene holder stengt på grunn av koronasmitte. 1 av 3 Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

Pressekonferansen ble mandag holdt i samarbeid med NRK Super og Aftenposten Junior.

Statsminister Erna Solberg stilte opp på Statsministerens kontor for å svare på spørsmål fra barn om koronaviruset. Med seg hadde hun barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Pressekonferansen var ikke åpen for voksen-journalister, men ble sendt direkte på regjeringens nettsider.

De tre svarte på spørsmål fra barn i hele landet, som lurte på alt fra hvor lenge skolene holder stengt, til om man kan feire bursdag sammen med to venner.

Ta vare på hverandre

Et viktig tema var hva barna kan gjøre for å hjelpe til. Både Ropstad og statsministeren oppfordret alle til å ta ekstra godt vare på hverandre.

– Mange kan føle seg ensomme når de må være hjemme. De som føler seg litt ensomme til vanlig, kan føle seg ekstra ensomme nå. Da kan man ta kontakt på telefonen eller på nett. Man kan gjøre noe artig sammen, selv om man ikke er sammen, sa Solberg.

På spørsmål om man kunne feire bursdag sammen med to venner, svarte Ropstad at det absolutt var mulig, men at det også kunne være lurt å vente.

– Det går nok fint, men det er viktig å være forsiktig. Det kan også være lurt å utsette selve feiringen til en tid hvor flere kan møtes, så kan man ha en stor bursdagsfeiring likevel.

Håndvask

Guri Melby bidro med tips til hvordan man kan huske å vaske hendene ofte nok.

– Det viktigste er å lage regler. Alltid vaske hendene når man skal ut, eller kommer inn igjen. Før man spiser, og før man møter andre. Håndhygiene er faktisk det aller viktigste akkurat nå.

Solberg ble spurt om hun ble flau da hun glemte å følge sitt eget råd om håndhilsning på en tidligere pressekonferanse.

– Ja, det ble jeg, og det tror jeg alle så. Det var bra Bent Høie sto der og stoppet meg.

Sommerfeire

Også frykten for at sommerferien kan bli avlyst, dukket opp i spørsmålsrunden.

– Der må vi rett og slett vente og se. Jeg håper det ikke blir så lenge, men kan ikke love noe, svarte Melby.

– Sommerferien kan bli annerledes enn planlagt, så det må man være forberedt på. Heldigvis er det veldig fint i Norge om sommeren, også!