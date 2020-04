Fornøyelsesparker får svar på torsdag

Kulturminister Abid Raja (V) lover at fornøyelsesparker torsdag vil få flere svar om hvordan de eventuelt kan holde åpent i sommer.

Slik kan det se ut på Tusenfryd en varm sommerdag. Foreløpig er det uklart hvordan årets sesong blir for fornøyelsesparkene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– De store familieparkene i Norge er på denne tiden vanligvis i ferd med å gjøre seg klare for den store sommersesongen, sa Fremskrittspartiets Silje Hjemdal i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Om sommeren fylles parkene med glade barn og familier klare for fine opplevelser. Familieparkene er for mange høydepunkt i sommerhalvåret, og kanskje spesielt i sommerferien.

Smittevernhensyn

Hun etterlyste svar på når parkene kan få klare føringer for hvordan de eventuelt kan gjennomføre sommersesongen.

Raja understreker at alt av gjenåpning i samfunnet må gjøres innenfor smittevernhensynet. Han fremholdt at helsemyndighetene har varslet nye faglige vurderinger torsdag.

– Vi i regjeringen tar sikte på å ta stilling til de spørsmålene, og fornøyelsesparkene vil være en del av dette, sier han.

Tar ansvar

– Jeg lar meg engasjere av dette, og jeg ønsker veldig gjerne at alle familiene i Norge skal få en flott sommerferie, og at man også får gode opplevelser for store og små, sier Raja.

Statsråden sier han legger til grunn at Akvariet i Bergen og andre som holder åpent, følger regelen om grupper på fem.

– Jeg tror bransjen går foran og tar ansvar. Det gjorde frisørene ved å få på plass en standard. Og min oppfordring til veldig mange vil være nettopp å lage bransjemåter å åpne opp på.