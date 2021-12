Regjeringen har oppdatert pressemeldingen som ble sendt ut mandag, med en rekke unntak fra smittekarantene.

Blant annet slipper barn karantene ved smitte i klassen, står det i meldingen , skrev Bergens Tidende onsdag.

«Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag sju, slik som voksne», skriver regjeringen.

– Dette er totalt uakseptabelt, sier nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund til NTB.

– Det bør være minst like strenge karanteneregler i skoler og barnehager som i resten av samfunnet. Smitten er nå størst i gruppen under 18 år. Da er det totalt meningsløst å lempe på karantenereglene for nettopp denne gruppa. Her må regjeringen snu, sier Holthe.

I regjeringens oppdatering står det også at smittekarantene ikke gjelder for følgende personer:

* De som har gjennomgått korona de siste tre månedene med varighet fra avisolering til tre måneder etter prøvedato.

* De som har fått oppfriskningsdose for minimum én uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.