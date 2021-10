De siste sju dagene er det i snitt registrert 503 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 399, så trenden er igjen stigende.

Torsdag var 121 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

32 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er elleve på respirator. Det er tre flere på intensiv og fem færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I uke 41 var vel halvparten av alle koronainnlagte vaksinerte (56 prosent), ifølge ukesrapporten fra FHI.

– Blant de fullvaksinerte som blir innlagt, er det flere eldre og personer med risikofaktorer. Blant de uvaksinerte er det flere yngre, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I alt har 198.909 personer testet positivt for korona i Norge siden mars i fjor. Av disse er 893 døde. Nesten seks av ti døde er over 80 år gamle.

Nesten 4,2 millioner nordmenn er vaksinerte, og vel 3,7 millioner er fullvaksinerte, viser FHIs vaksinestatistikk. Det tilsvarer en andel på henholdsvis 78 og 69 prosent av befolkningen.

Ved midnatt var det i Agder registrert 13 nye smittede, viser tallene fra FHI.

Fire av de smittede er bosatt i Kristiansand, tre i Lyngdal, to i Flekkefjord, to i Farsund og to i Arendal. Totalt er det nå registrert 7818 smittede i landsdelen siden pandemien startet.