Hunder, katter, en ørkenrotte, et pinnsvin og en skilpadde er blant dyrene som har fulgt med flyktninger fra Ukraina til Norge. Mattilsynet gjør unntak fra regelverket for å ta imot alle som kommer.

Onsdag denne uken var det registrert over 380 dyr som er fraktet over landegrensene fra Ukraina og til slutt inn i Norge. Blant dem er det foreløpig:

224 hunder

156 katter

Et marsvin

Et pinnsvin

En ørkenrotte

En hamster

En vannskilpadde

Rundt 30 kanarifugler

Alle disse er kommet sammen med eierne sine. Flere hunder og katter er på vei inn nå. Vannskilpadden er arten rødøret terrapin som er ulovlig i Norge, men den fikk komme inn i landet likevel.

– Vi har kunnskap og rutiner til å håndtere mulige sykdommer, parasitter og smitte fra dyr. Men vi er avhengig av å få undersøke alle dyrene. Når vi gjør unntak for alle dyr flyktningene har med seg, er det vesentlig at vi får melding om hvert dyr, sier veterinær og fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Dyrene blir ikke med eierne til egne mottak. De aller fleste hunder og katter settes i karantene i minimum 30 dager.

– Hvordan settes et pinnsvin i karantene?

– Pinnsvinet ville jo levd i naturen i Norge. Det er nok holdt innendørs i bur i Ukraina og vil bli ivaretatt slik her. Hvert dyr holdes under forhold som er egnet for arten så lenge det er i offentlig isolasjon.

Rundt 156 katter har allerede kommer til Norge fra Ukraina. Mattilsynet opplyser at flere er på vei inn. Foto: Mattilsynet

Slik reduseres risikoen for rabies

Sykdommen rabies er grunnen til at dyr settes i karantene etter at de er kommet inn i Norge. Det er ikke rabies i Norge, men i mange andre land.

– Det er ikke sikkert dyrene har smitte med seg inn i Norge?

– Nei. Men det er ganske sannsynlig at noen har innvendige eller utvendige parasitter. Dette er parasitter som er enkelt å behandle bare de oppdages. Risikoen for overføring til norske dyr reduseres når vi har grensekontroll og vurderer helsestatus på dyrene.

– Hva er det viktigste dere gjør fremover?

– Det er å isolere dyrene for å unngå spredning av mulig smitte. Vi vaksinerer de som ikke er vaksinert mot rabies. Det er også en forberedelse for flyktninger som vil reise tilbake til Ukraina senere. Da må de kanskje reise gjennom EU-land, der rabiesvaksine er et krav for å få reise inn.

Mattilsynet har opprettet en rekke midlertidige karantenesteder over hele landet.

De har ikke testet så mange dyr ennå. Lengden på et karanteneopphold er avhengig av vaksinestatus, resultater fra tester og blodprøver, og om man finner et egnet sted for å isolere dyret sammen med eier.

– Det er mulig at noen dyr skal videre i hjemmeisolasjon. Da er det vesentlig at dyrets eier bor et sted der det er lov å ha dyr, og at andre dyr på stedet eventuelt er vaksinert mot rabies, sier Tronerud.

Han påpeker at det kan bli aktuelt å holde dyr i karantene i flere måneder.

Mattilsynet har vært på befaring for å vurdere om de tidligere lokalene til blant annet Veterinærhøgskolen på Adamstuen kan egne seg for oppstalling av kjæledyr.

– Vi skal ha snart ha et møte med Oslo kommune for å se hva som er mulig å få til, opplyser Mattilsynet.

Aftenposten har også møtt flere dyr på flukt gjennom Europa. Her er noen av bildene:

Her er Anya og katten i Polen etter å ha flyktet fra Zporizjza. Foto: Stein Bjørge En katt på flukt ved den polske grensen. Foto: Stein Bjørge I en jevn strøm tråkker folk over grensen i Polen med hund i bånd. Foto: Stein Bjørge Dette bildet er tatt 24. februar i Ukraina, bare syv timer etter at Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina. Foto: Gina Grieg Riisnæs Folk tar med seg det kjæreste de har når de er på flukt. Denne lille hunden var ved den polske grensen. Foto: Stein Bjørge For mange som i hastverk måttet flykte fra hjemmene sine i Ukraina, er det uaktuelt å forlate kjæledyr. I vesker og bur hunder og katter, fugler og smådyr fraktet over grensen. Foto: Stein Bjørge ← →

Håper folk melder fra

Han tror at flere dyr som er kommet til landet, ikke er registrert ennå. Han håper at folk melder fra om dem.

– I Norge har vi organiserte flyktningmottak og grenseoverganger, så vi fanger nok opp mange. Det er viktig at de som hjelper flyktninger med dyr, skjønner årsaken til og alvoret bak Mattilsynets behov for å utføre grensekontroll på dyrene. Hverken Norge eller Ukraina har et påbud om å vaksinere hund og katt med vanlige grunnvaksiner mot sykdommer. Og noen av flyktningene har allerede vaksinert dyrene, også mot rabies. Noen har med papirer på dyrene. Men mange har ingenting fordi de forlot hjemmet sitt uten å få med seg noe.

– Hvem betaler for karantene og helsesjekk?

– Utgifter til karantene og helsesjekk tas ikke av midler Mattilsynet har fått til dyrevelferd i Norge. Landbruks- og matdepartementet har skaffet midlene. Men vi har ingen oversikt over kostnadene ennå. Vi er i en tidlig fase av dette arbeidet.

Derfor er det viktig å vaksinere dyr Mennesker på flukt fra Ukraina kan ta med kjæledyrene inn i Norge. Mattilsynet gjør flere unntak fra regelverket som gjelder innførsel av dyr.

Det er vanligvis strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og til andre land i EU og EØS. Vaksinasjon mot rabies, en antistoff-test som viser at vaksinen virker, og behandling mot bendelorm kan nå løses etter at man har kommet til Norge.

Mattilsynet må kontrollere og registrere alle dyrene som kommer. Slik minimeres risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr.

Dersom kjæledyrene ikke blir kontrollert ved grensepassering, må man umiddelbart ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 når man ankommer første stopp i Norge.

Mattilsynet anbefaler at dyrene behandles med parasittmidler og vaksineres med andre grunnvaksiner ved behov før de tas inn i hjem med norske dyr. Kilde: Mattilsynet

Også dyr blir slitne på reise i uvante omgivelser. Fremme i Norge får de helsesjekk og stell i regi av Mattilsynet. Kjersti Mariann Moi er veterinær i Mattilsynet. Denne katten har fått ny rabiesvaksine. Foto: Mattilsynet

Samler inn penger til helsehjelp til dyrene

Dyreklinikker bistår Mattilsynet med helsesjekk, rabiesvaksine og behandling av dyrene fra Ukraina. Frivillige organisasjoner innen dyrevelferd samler inn penger til videre helsehjelp til dyrene.

– Mattilsynet dekker alle utgifter ved behandling, prøvetaking og karantene for å sikre at dyret er beskyttet mot rabies. Det gis ormekur til hund mot revens dvergbendelorm. De dekker ikke vanlig grunnvaksine, annen parasittbehandling og behandling av sykdom og skade. Derfor samler vi inn penger slik at alle dyrene får det de trenger fremover, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

Veterinær og kommunikasjonssjef Sasja Rygg i AniCura Norge sier at hun får spørsmål fra ukrainere på Facebook.

– De spør om hvordan de får helsehjelp til dyr i Norge, og hva det koster. Vi har behandlet flere dyr fra Ukraina som er ute av karantene, men er blitt syke på en eller annen måte.