Ingen pågrepet etter at mann ble skutt på Mortensrud i Oslo

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel, klokken 22.22 torsdag kveld.

Politihelikopteret og hundepatruljer ble satt inn i letingen etter en eller flere mistenkte i saken, men fredag morgen har ikke politiet mer informasjon om etterforskningen og søket etter mistenkte.

– Vi har jobbet med saken i hele natt, men foreløpig har vi ikke noe nytt å fortelle, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden fredag morgen.

Pressebrif fredag morgen

Oslo-politiet har innkalt til pressebrif på politihuset på Grønland klokka 9 fredag morgen. Der vil leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, orientere om saken.

Den unge mannen fikk behandling på stedet før han ble sendt i ambulanse til Ullevål sykehus.

Et vitne på stedet sier til NRK at hun hørte seks skudd. Det samme forteller et annet vitne til VG.

– Flere personer skal ha forsvunnet fra åstedet etter skyteepisoden, bekrefter politiets operative uteleder Erling Olstad.

Bred etterforskning gjennom natta

Han kan ikke bekrefte antall skudd, men sier politiet har fått informasjon om at det dreier seg om flere.

Operasjonslederen sier til NTB at de ikke har en bekreftet identitet på mannen som er skutt.

– Men det er en ung mann, ikke en gutt. Vi etterforsker saken bredt, og vil holde på utover natt til fredag. Nå driver vi en massiv informasjonsinnhenting, sa Hekkelstrand like etter klokken 23 torsdag kveld.