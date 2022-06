Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun forstår at det er frustrerende at det gis ulike råd om pridemarkeringer i forskjellige politidistrikt.

Politidirektøren har gått ut med et nasjonalt råd om at alle pridearrangementer utsettes på grunn av terrortrusselen. Likevel åpner enkelte politidistrikt for lokale pridemarkeringer.

– Det er det samme trusselnivået over hele landet. PSTs vurdering er ikke geografisk begrenset, sier Mehl til TV 2.

I Oslo ble både pridetoget og den store støttemarkeringen etter lørdagens masseskyting avlyst. I blant annet Trondheim har politiet sagt at det er trygt å markere pride.

– Jeg forstår at det kan oppleves rart og urettferdig. Samtidig er det riktig at hvert politidistrikt gjør egne vurderinger for sitt område, sier justisministeren.

Politiet og PST har sagt at de sitter på mer informasjon enn de kan gå ut med.

– Jeg forstår at det er frustrerende når det er informasjon som ikke kan deles med befolkningen. Det er viktig at PST og politiet får beskytte informasjon de må beskytte, blant annet av hensyn til etterforskningen som gjøres, sier Mehl.