Onsdag lå det fortsatt an til å kunne bli rekord i antall soltimer for mars flere steder på Østlandet. Og det fine været vil også prege helgen østafjells og på Sørlandet, ifølge statsmeteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt.

– Det blir oppholdsvær gjennom helgen, men mulighet for enkelte ettermiddagsbyger, forteller hun til NTB.

Vindforholdene vil være rolige. Og temperaturen vil være omtrent som den har vært den siste tiden.

– Det er fortsatt fare for nattefrost i hele området, forteller Villa.

Skille ved Stad

For Vestlandet sør for Stad ventes det stort sett oppholdsvær fredag, mens områdene nord for Stad og Trøndelag vil få litt snø.

– Natt til lørdag vil det komme inn litt nedbør også sør for Stad. Et nytt lavtrykk søndag vil også gi nedbør, forteller meteorologen.

Nedbøren kommer som regn og sludd ved kysten og som snø i høyere strøk og lenger nord i disse områdene.

Temperaturmessig vil det ligge omtrent som tidligere i uka, med kaldt vær.

Finvær på vei i nord

I nord preges været at et lavtrykk som kommer inn over nordlige deler av Nordland og sør i Troms fredag.

– Det tar med seg en del nedbør til Nordland og Troms, og det kan også komme litt sør i Finnmark, forteller Ingvild Villa.

Lørdag blir det også nedbør, og da mest i Nordland. Samtidig gir fralandsvind et håp om bra vær i Troms og Finnmark fra sent lørdag og ut helgen.

– Det kan også se bra ut for starten av neste uke. Når et lavtrykk kommer inn, er det ventet en liten økning i temperatur, forteller meteorologen.