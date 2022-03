Pågripelsen skjedde i bydelen Westminster i London tirsdag morgen. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter, skriver politiet i en pressemelding.

Kvinnen sitter tirsdag i politiets varetekt i London.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet på den norske studenten i London natt til 14. mars 2008. Kort etter at den norske kvinnen ble funnet drept, rømte Abdulhak til Egypt og siden til Jemen.

Metropolitan Police i London omtaler pågripelsen av kvinnen som et betydelig framskritt i etterforskningen.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter, for å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt vil bestå, og vi vil ikke hvile vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie, uttaler etterforskningsleder Jim Eastwood ved Metropolitan Police.

Han opplyser at Martine Vik Magnussen familie er informert om utviklingen i saken.

– Selv om dette er et positivt steg framover, gjenstår det fremdeles mye arbeid, sier Eastwood.