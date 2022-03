Én person er bekreftet omkommet etter at en utenlandsk fiskebåt havarerte i Nordsjøen søndag ettermiddag.

– Det som har skjedd, er at av ukjente årsaker har en fiskebåt havarert og veltet i sjøen, sier redningsleder Per Hognaland til VG.

Klokken 18.49 opplyser han til avisa at båten har sunket.

Det var åtte utenlandske statsborgere om bord i båten. Hognaland sier at en av disse er bekreftet omkommet, og at to er sendt til Haukeland sykehus.

HRS og KRS fikk bistand fra SAR Helikopter Johan Sverdrup, som har heist opp tre personer. De resterende fem personene er fraktet til Sola og fremstår som uskadd.

– De blir tatt hånd om av kommunens kriseteam, sier Hognaland.

Han sier videre at han ikke er kjent med nasjonaliteten til de ansatte på båten.