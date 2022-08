– Den viktigste grunnen til at vi nå legger ned Smittestopp, er at testing og smittesporing ikke lenger er like aktuelt eller sannsynlige fremtidige tiltak. Befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Da er det riktig å kutte kostnader og avvikle løsninger som ikke lenger har nytteverdi, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI.

Smittestopp, en mobilapp som ga beskjed om mulig smitte til nærkontakter, ble lansert i ny versjon i desember 2020. Appen har vært lastet ned over 1.3 millioner ganger.

Fra og med onsdag 10. august fjernes appen fra App Store og Google Play. Alle brukere kan slette appen på telefonen.

– Denne typen digital varsling av nærkontakter kan være et potensielt nyttig og skånsomt virkemiddel. Tester vi har gjort, viste at Smittestopp oppdaget 93 prosent av alle nærkontaktene til en som var smittet, gitt at alle nærkontaktene brukte appen. Derfor vil vi fortsette å vurdere hvordan denne typen teknologiske løsninger kan bidra til minst mulig inngripende tiltak også ved nye epidemier, sier Peggy Knudsen.