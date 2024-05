Mannen hevdet helt fra han var pågrepet og fram til den første rettssaken at han var helt uskyldig, før han deretter innrømmet å ha skutt Lanes ved et uhell. Nå sier han altså at planen var å skyte Lanes, melder NRK.

Påtalemyndigheten mener at 28-åringen handlet på oppdrag fra en 32 år gammel mann som hadde en konflikt med Lanes.

28-åringen ble dømt til 18 års forvaring i Vestfold tingrett, mens tre andre tiltalte fikk fengselsstraffer på mellom 16 og 18 år.

Ankesaken i Agder lagmannsrett avsluttes i starten av neste uke.

Bård Lanes ble skutt utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg rundt klokken 22.10 20. april i 2021. Ett av skuddene traff ham i ryggen og gikk gjennom en lunge og deler av hjertet.

Lanes ringte selv til AMK-sentralen rett etterpå og sa at han var skutt. Han døde på sykehus kort tid etter.