Bilføreren som kjørte på 13-åring i Oslo torsdag, er siktet for uaktsomt drap

Mannen som kjørte på en 13 år gammel gutt ved Haugenstua i Oslo torsdag, er siktet for uaktsomt drap. Han er også siktet for å ha stukket av etter påkjørselen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

forrige





fullskjerm neste Politiet gjør undersøkelser på Haugenstua fredag ettermiddag. 1 av 2 Jil Yngland / NTB

NTB

– Mannen er siktet for uaktsomt drap, samt ruspåvirket kjøring, sier Rune Skjold, seksjonssjef i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Mannen i 30-årene var fra før siktet for overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 31, jamfør paragraf 12. Paragraf 12 sier at enhver som er innblandet i et trafikkuhell, plikter å stanse.

Gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi SUV i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld. Han døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.

– Det er ingenting som tyder på at dette er noe som er gjort med vilje, og det virker som at gutten er et tilfeldig offer, sier Skjold i politiet.

Bilførerens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad, sier til NTB at mannen erkjenner at han har kjørt på gutten, men at han ennå ikke har erkjent straffskyld.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

– Jeg har ikke fått begjæringen ennå, men forstått at det er snakk om gjentakelsesfare. Det stiller jeg meg undrende til, men jeg må se på begjæringen, sier han.

Skjold sier til TV 2 at politiet mener det er gjentakelsesfare fordi mannen etterforskes for flere tidligere forhold som handler om rus og trafikk

– Dette er saker som er relativt ferske, sier Skjold.