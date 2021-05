Minst 25 drept og over 50 såret i angrep nær skole i Kabul

Eksplosjonen skjedde like før klokka 16.30 lokal tid mens mange var ute og handlet til id-feiringen neste uke. Høytiden markerer slutten på muslimenes hellige fastemåned ramadan.

Ambulanser har rykket ut til åstedet ved Syed Al-Shahda-skolen, opplyser talsmann Tariq Arian i innenriksdepartementet lørdag. Skolen ligger i Dasht-e-Barchi – et nabolag der de fleste innbyggerne er sjiamuslimer.

Alle de drepte er sivile, blant dem mange elever, og dødstallet kan komme til å stige, opplyser Arian. En annen talsmann for innenriksdepartementet sier angrepet etterforskes som terror, men omstendighetene er foreløpig uklare.

Taliban fordømmer angrepet og nekter for å stå bak. Gruppens talsmann Zabihullah Muhahid sier i en melding til pressen at bare IS kan være ansvarlig for slik en avskyelig forbrytelse.

Blodgivere på plass

Ved et sykehus i nærheten har AP-journalister telt minst 20 lik, og mange sårede og pårørende forsøker å komme seg inn. Titalls mennesker har også møtt fram for å gi blod. Andre sjekker om deres savnede familiemedlemmer står på listene som er hengt opp på veggen, og som viser drepte og sårede.

Helsedepartementets talsmann Ghulam Dastigar Nazari sier sinte folkemengder gikk til angrep på ambulanser og helsearbeidere som rykket ut. Han ber innbyggerne om å samarbeide og gi ambulansene fritt leide til bombestedet.

Angrepet tidligere

Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy har tidligere begått angrep mot den sjiamuslimske minoritetsbefolkningen i samme område.

I fjor tok ekstremistgruppa på seg skylden for to angrep på utdanningsinstitusjoner der 50 mennesker ble drept, de fleste av dem studenter. Selv om IS ifølge regjeringen og amerikanske tjenestemenn er blitt svekket i Afghanistan, har gruppa trappet opp angrepene spesielt mot sjiamuslimer og kvinner som arbeider.

Blant annet har IS sagt at det var de som sto bak målrettede drap på tre kvinnelige mediefolk øst i Afghanistan.

I mai i fjor gikk væpnede menn til angrep på et sykehus i Dasht-e-Barchi. 25 mennesker ble drept, blant dem 16 kvinner som nylig hadde født. Ingen gruppe tok på seg ansvaret for angrepet, og Afghanistans president Ashraf Ghani beskyldte både Taliban og IS for å stå bak.

Tilbaketrekning

Angrepet i Kabul lørdag skjer en drøy uke etter USA og Nato offisielt startet tilbaketrekningen av de gjenværende soldatene fra Afghanistan. Alle USAs gjenværende 2.500 soldater skal være ute innen 11. september, har USAs president Joe Biden lovet.

Det skjer samtidig som Taliban stadig er på frammarsj. Den islamistiske afghanske opprørsbevegelsen kontrollerer helt eller delvis over halvparten av Afghanistan.