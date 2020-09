Venstre sier nei til aktiv dødshjelp

Venstre vil ikke gå inn for at aktiv dødshjelp skal bli tillatt. Men døende skal ha rett til å avslutte medisinsk behandling.

Et flertall, blant dem avgått Venstre-leder Trine Skei Grande, sa nei til å gå inn for aktiv dødshjelp på Venstres landsmøte. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB-Bibiana Piene

Det ble klart etter en lang og opphetet debatt lørdag, da partiet skulle vedta nytt prinsipprogram.

Den endte med at et flertall av delegatene sa nei til å gå inn for å tillate eutanasi eller aktiv dødshjelp.

– Kjip debatt

Prinsippet det sto om, er om den enkelte skal ha rett til å velge over sitt eget liv – og død. Men at saken er vanskelig, ga de fleste uttrykk for fra talerstolen i landsmøtesalen på Gardermoen.

– Dette er nok den kjipeste debatten vi har, sa Jarl W. Alnæs fra Oslo Venstre. Han har selv landet på et ja-standpunkt.

– Vi tvinger mennesker til å gjennomgå de verste lidelser over lang tid. Ikke alt kan lindres godt. Men i dag er det lommeboka som avgjør om man kan få avslutte livet, sa han.

Programkomiteen var delt på midten i saken. En av dem som landet på et «ja», var Sofie Høgestøl.

– Alt som er viktig, er vanskelig. Jeg ønsker ikke at min samvittighet skal overstyre andres samvittighet. Jeg dømmer ingen for valgene de tar. Men det skal være nettopp det, den enkeltes valg, understreket hun.

Et av de sterkeste innleggene kom fra Margrethe Pral Reusch fra Viken Venstre. Hun lider selv av alvorlig sykdom og kom med en innstendig bønn til landsmøtet:

– La meg få dø når jeg synes nok er nok, sa hun.

– Dette er ikke valg mellom liv og død, men mellom to ulike måter å dø på.

Satte ord på uroen

Både avtroppende partileder Trine Skei Grande og flere partinestorer og folkevalgte advarte på sin side mot å åpne døra for aktiv dødshjelp.

– Det var Venstre som fjernet forbudet mot selvmord. Men det betyr ikke at det er en jobb for staten å hjelpe noen til å ta livet sitt, framholdt Grande i sitt innlegg.

– Til sjuende og sist er min store uro at vi åpner for et landskap vi ikke bør gå inn i. Åpner vi døra for aktiv dødshjelp, er det ikke mulig å stenge den igjen, sa tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum.

Før sommeren anbefalte også Venstres landsstyre å si nei til aktiv dødshjelp.

Flere påpekte at i stedet for å hjelpe folk med å dø, må statens rolle være å sikre alle best og mest mulig smertelindrende behandling.

– Jeg ønsker at Venstre skal si ja til aktiv livshjelp, sa sykepleier Anne Margrethe Larsen fra Agder Venstre.