Politiet opplyste om hendelsen klokken 15.18.

– Nødetatene er på vei til stedet etter melding om en eksplosjon med påfølgende brann i et bygg/bolig. Ifølge meldingen skal beboere være ute av huset, skrev politiet på X , tidligere Twitter.

Brannvesenet jobber med slokking på stedet. Sandnesposten har bilde fra stedet, som viser et nabolag dekket i røyk.

Politiet opplyser videre at nabohus er blitt evakuert. To personer som befant seg i huset som brenner, blir tilsett av helsepersonell på stedet etter å ha vært eksponert for røyk.

– Det anmodes om å lukke vinduer og dører i området, skriver politiet videre.