Det melder det største av de tre streikende forbundene, Utdanningsforbundet, torsdag.

Lærerstreiken har vart siden 20. juni, og nærmere 3.200 lærere er for tiden i streik. Nå trappes den opp med ytterligere 300 lærere, hovedsakelig fra Bærum kommune som tidligere ikke har vært berørt av streiken. Lærere ved flere grunnskoler og tre videregående skoler i kommunen tas ut fra tirsdag 6. september.

Ifølge VG har det vært kontakt mellom leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Riksmekleren i løpet av denne uken. Det skal fortsatt være vilje til en langvarig streik i alle de tre lærerorganisasjonene.

– Målet er å få KS tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan finne en bedre løsning for lærerne i skolen og snarest mulig få en slutt på streiken, sier Handal en pressemelding.

Han sier mange elever har det vanskelig nå og ønsker seg tilbake på skolen.

– Det gjør lærerne også. Mange er urolige for elevene som nå skulle ha vært godt i gang med skoleåret, men som dessverre står der uten det viktigste i klasserommet – den lærerutdannede læreren. Så snart KS gir oss et akseptabelt tilbud, er vi klare for å møte elevene våre igjen, understreker Handal.