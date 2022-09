Flyet skulle ha landet i Köln i Tyskland, men fortsatte i stedet mot svensk luftrom uten at man fikk kontakt med piloten, melder Dagens Nyheter. Flyet lettet ifølge Flightradar fra Jerez sør i Spania.

Flylederne mistet radiokontakt med det da det befant seg over Frankrike. Ifølge tyske Bild var det en familie på tre som var om bord i flyet, i tillegg til piloten.

Ifølge Flightradar var flyet like vest for Ventspils i Latvia da det styrtet. Det er et Cessna 551-fly som er registrert i Østerrike. Danske og tyske jagerfly var på vingene for å se om de kunne få kontakt med noen om bord, men meldte tilbake at de ikke så noen i cockpit.

Vrakrester i sjøen

Svenske redningsmyndigheter opplyser at et overvåkingsfly har sett vrakrester i sjøen.

– Dette flyet har styrtet. Sjansen for å finne overlevende er minimal, sier Lars Antonsson ved flyredningstjenesten i Sverige til Aftonbladet.

Ettersom flyet styret i latvisk farvann, er det den latviske redningstjenesten som overtar ansvaret for saken. En av Stena Lines ferger, Urd, som går mellom Ventspils og Nynäshamn i Sverige er ifølge MarineTraffic like ved stedet der flyet styrtet.

– Vårt fartøy var i nærheten og vi har fått spørsmål om å hjelpe til med søk og redningsinnsats hvis det er behov for det, sier kommunikasjonssjef Stefan Elström i Stena Line.

Mulig årsak

Det er ikke kjent hva som har forårsaket denne situasjonen. Trykkfall i fly kan føre til at de om bord mister bevisstheten. Flysikkerhetsekspert Hans Kjäll sier til TT at det trolig er et fall i trykket som har ført til ulykken.

– I den høyden som selv disse små flyene befinner seg i, er det lite som skal til. Man blir bevisstløs på 30 sekunder, sier han.