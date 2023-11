Antallet nye innleggelser med bekreftet covid-19 har økt gjennom flere uker.

Sesongens influensautbrudd er ennå ikke i gang, men FHI tror at det kanskje kommer rundt juletider i år. Forekomsten er fortsatt på et lavt nivå, men den har også vært økende over flere uker, opplyste FHI i sin siste ukesrapport.

Om man føler seg syk, er de viktigste rådene til FHI å følge med på allmenntilstanden og pusten.

Ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand bør man holde seg hjemme til man føler seg frisk.

– Fastlegen og legevakta er tilgjengelig hvis man er urolig og trenger råd, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB.

Dårligere immunitet ved mindre sykdom

Selv om man ønsker å holde seg frisk, kan lange perioder uten sykdom føre til dårligere immunitet.

– Kan man unngå å bli syk?

– Man kan prøve å utsette tidspunktet for neste episode med korona eller influensa, for eksempel ved å vaksinere seg og holde seg unna andre mennesker, særlig innendørs. Jo lenger man utsetter, jo dårligere immunitet har man neste gang man blir smittet, og da kan sykdommen bli verre. Dette er noe folk får bestemme selv, sier Aavitsland.

– Vi må leve med at både korona, influensa og flere andre luftveisvirus vil være her for alltid. Det betyr at vi alle blir smittet en gang iblant, fortsetter han.

Vanskelig å skille symptomer

I perioder med mye sykdom kan det være vanskelig å skille symptomene på de ulike sykdommene.

– Man klarer normalt ikke å skille symptomene på influensa, korona og kikhoste. Men hos spedbarn kan kikhoste gi hosteanfall som er så kraftige at barnet har problemer med å puste inn, sier Aavitsland.

I uke 45 var det under fem innleggelser for kikhoste og RSV-infeksjon hos barn mellom null og fire år.

Koronatest er unødvendig

FHI følger utbredelsen av koronasmitten gjennom flere ulike systemer. Blant annet via overvåking av koronavirusmengden i avløpsvann, og ukentlige spørsmål til et befolkningspanel. Likevel sier Aavitsland at koronatesting er valgfritt.

– Det bestemmer man selv. Det er ikke nødvendig, for våre råd er de samme uansett om man tester seg eller ikke, og uansett hva testen viser, sier Aavitsland.

Hvis man er eldre eller tilhører en risikogruppe, kan det likevel være aktuelt med testing slik at man eventuelt kan ta medisin mot korona.

Anbefalt vaksinering for risikogrupper

Dette er rådene fra Folkehelseinstituttet om hvem som bør ta oppfriskningsdose av koronavaksine for vinteren 2023/24.

* Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

* Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe

* Ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom

* Barn fra 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig

* Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko