Ikke flertall for forslag om smittevernutstyr

Senterpartiet er oppgitt over at forslaget om at Norge bør være selvforsynt med smittevernutstyr til helsetjenesten, ikke fikk flertall.

Norge bør bli selvforsynt med smittevernutstyr til helsevesenet, foreslo Senterpartiet, men fikk ikke flertallet med seg i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Partiet la fram et forslag til behandling i Stortinget fredag, men fikk ikke støtte fra Høyre, Venstre, KrF eller Fremskrittspartiet.

Senterpartiet hadde håpet Frp ville slutte seg til det slik at opposisjonen kunne danne flertall. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe er skuffet.

– Hva tenker de på?

– At Frp ikke sikrer flertall for økt selvforsyning og nasjonal produksjon av smittevernutstyr, er helt ubegripelig og utrolig skuffende. Jeg kan ikke forstå hva Frp tenker på. Hvorfor vil ikke Frp at Norge skal produsere smittevernutstyr selv? sier hun til NTB.

Forslaget gikk ut på at det skal sikres økt selvforsyning av smittevernutstyr for helsetjenesten gjennom nasjonal produksjon og beredskapslagring.

Private aktører

Grunnen til at Frp ikke ville stemme for, var at forslaget ikke nevnte at private aktører skulle stå for produksjonen, ifølge helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Dette argumentet møter liten forståelse hos Sp, som mener at Fremskrittspartiet leter etter unnskyldninger for å stemme imot.

– Forslaget om nasjonal produksjon vil selvsagt kreve privat produksjon i Norge, sier Toppe, og tilføyer at det også vil bidra til mer aktivitet og jobbskaping i en krevende tid.

Bruun-Gundersen svarer at Frp forholder seg til teksten i forslaget som ble lagt fram.

-Frp vil gjerne bygge opp mer helseindustri i Norge, men det må i hovedsak være i privat sektor. Hvis Sp etter hvert går med på det, kan vi sikkert finne sammen om forslag ved neste korsvei, sier hun.