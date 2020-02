WHO: Alkohol er en hovedårsak til kreft i nordiske land

Alkohol er en risikofaktor for kreft i høyinntektsland, viser den årlige kreftrapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Rapporten slippes i anledning av at det tirsdag er Verdens kreftdag. Hovedbudskapet til WHO er at alle land i verden må tilpasse sin kreftstrategi til sin situasjon, slik at økning i tilfeller og dødsfall kan unngås.

Lands- og regionsanalyser av risikofaktorer som bidrar til kreftbyrden i ulike land, viser at alkohol er ledende risikofaktor for kreftutvikling og kreftdød i land som USA, Frankrike, Storbritannia, Australia, og de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland, heter det i rapporten.

Kreftforeningen har for øvrig en liste med ti råd for å redusere kreftrisiko for nordmenn.

WHO påpeker i sin oppsummering at hele sju millioner liv kan spares det neste tiåret om hvert enkelt land kan peke ut de riktigste virkemidlene i sin kamp, ved å basere innsatsen mot kreft på god dekning i helsetjenesten for alle, og få alle som har en finger med i spillet til å samarbeide.

Særlig i lav- og mellominntektsland er det per i dag et stort behov for å skjerpe tilbud og tjenester. Hvis ikke dette bedrer seg, advarer WHO om at det vil komme en forverring med 60 prosent flere krefttilfeller de neste 20 årene. Hovedårsaken er at mange land mangler ressurser til å bekjempe infeksjonssykdommer og forbedre mor- og-barn-helse. Samtidig er ikke helsetjenesten utstyrt til å forebygge, stille diagnose på og behandle kreft.

I 2019 hadde 90 prosent av høyinntektslandene slike tjenester på plass, mens tilsvarende andel i lavinntektsland var 15 prosent.

