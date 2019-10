I dommen fra Oslo tingrett legges det blant annet vekt på at Kjell Inge Røkke har opplevd situasjonen som tidvis svært ubehagelig og skremmende, og at utpressingen har preget ham i økende grad fram mot anmeldelsen 29. januar 2018.

– Retten legger videre til grunn at fornærmede i alle fall den 1. november 2017 og etter trusselen om «grisebank» i januar 2018 fryktet at han ville bli utsatt for vold av tiltalte, heter det.

Røkkes sikkerhetsrådgiver Anders Snortheimsmoen sa i retten at han møtte Iversen flere ganger for å løse opp i konflikten. Under et av møtene truet Iversen med å «grisebanke Røkke og kjøre ham til politihuset og dumpe ham utenfor», ifølge Snortheimsmoen.

– Det legges i skjerpende retning vekt på de påkjenningene fornærmede er blitt påført gjennom utpressingen, som har pågått over en relativt lang tidsperiode, heter det i dommen.

– Betydelig beløp

Aktor i saken, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, la for to uker siden ned påstand om 22 måneders fengsel for Iversen.

62-åringen sto tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner i perioden november 2017 til januar 2018, samt for brudd på våpenloven.

Retten legger i skjerpende retning vekt på at utpressingen gjaldt et betydelig beløp.

Nekter skyld

Iversen har nektet straffskyld etter tiltalen og har vært svært frittalende i retten. Blant annet har han hevdet at Røkke skal ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne» den nå bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal. Han har også hevdet å ha mottatt penger i plastpose fra Røkke.

Røkke selv har kalt dette absurd, mens Tromsdal i et intervju med Dagbladet betegnet det som en «Donald Duck-historie» og sa at han ikke har noen grunn til å tro at Røkke skal ha ønsket å ta livet av ham.

Anker trolig

I et intervju med VG torsdag sa Iversen at han håpet å bli dømt slik at han kan anke og «få sannheten fram».

Iversen er domfelt en rekke ganger, første gang var i 1970, for brudd på vegtrafikkloven, skriver VG.

Det har tatt tid å få saken opp for domstolen ettersom den er blitt utsatt to ganger. Først fordi tiltalte ble syk, så fordi hans forsvarer ble syk. Den lange saksbehandlingstiden har ført til at aktor la ned en noe redusert påstand. Retten mener dette forholdet kun gir grunnlag for en mindre reduksjon i straffen.