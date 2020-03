Dette skjedde natt til tirsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 10. mars.

Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Oljeprisen opp – børsfall i Asia

Prisen på nordsjøolje steg med mer enn 4 prosent i asiatisk handel tirsdag, dagen etter at prisen stupte som følge av at Saudi-Arabia innledet en priskrig. Samtidig falt Tokyo-børsen 3 prosent fra start, men snudde til oppgang etter noen timers handel.

Analytikere forventer ikke at oljeprisen skal hente seg inn igjen etter prisfallet på om lag 20 prosent mandag. Årsaken er at koronaviruset struper etterspørselen, skriver Reuters.

Ammunisjon eksploderte – mann til sykehus

En mann i Lillesand er kjørt til sykehus etter å ha blitt skadd i forbindelse med lading av ammunisjon.

Mannen ble fraktet til Kristiansand sykehus etter ulykken. Skadeomfanget er ikke klart. Politiet vil undersøke saken.

Trump tar økonomiske grep

Foto: Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

USAs president Donald Trump sier han vil møte folkevalgte for å diskutere økonomiske tiltak for å motvirke den økonomiske nedgangen på grunn av koronaviruset.

Arbeidstakere som mottar timebetaling og hjelpetiltak for bedrifter blir blant annet tema, sier Trump.

USA ber FN stemme over fredsavtale

Amerikanske myndigheter vil ha støtte fra FNs sikkerhetsråd til fredsavtalen som er forhandlet fram med Taliban i Afghanistan.

Diplomatiske kilder opplyser at USA ber om at Sikkerhetsrådet støtter avtalen, som er ment å bane vei for en varig fred i Afghanistan.

Xi besøkte Wuhan

Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Tirsdag reiste Kinas president Xi Jinping for første gang til Wuhan siden utbruddet av koronaviruset startet i millionbyen.

Xi ankom delstatshovedstaden i Hubei, som har vært avstengt siden slutten av januar, for å inspisere arbeidet som er gjort for å hindre spredning av viruset, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.