Haddy Njie leder «Kvelden før kvelden»

Det melder NRK torsdag morgen.

– Kvelden før kvelden er et av våre mest sette TV-programmer, som skal ta hele familien inn i kvelden før den store kvelden. Og til det bruker vi programledere som både har humor, varme og journalistisk kompetanse, sier underholdningsredaktør Charlo Halvorsen.

Njie skal lede programmet sammen med Mikkel Niva.

Kringkastingsrådet mottok 44 klager etter at Haddy Njie stilte til intervju på «Lindmo» i forbindelse med lanseringen av boka «Dagbok 13. desember–13. februar».

I intervjuet beskrev Njie hvordan det var å stå i sentrum i en av norgeshistoriens største mediestormer da det kom en rekke varslingssaker mot ektemannen Trond Giske.

Hun sa samtidig at verken hun eller Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

Flere i sosiale medier reagerte på at Njie som arbeider i NRK fikk snakke ut i programmet, uten at motstemmer kom til orde. Kringkastingsrådet diskuterte ikke selve intervjuet, men hvilke regler NRK skal ha for ansattes deltakelse i program på kanalen.

Medier24 fikk bekreftet nyheten fra flere kilder allerede onsdag.