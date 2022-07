Flere britiske medier, deriblant Sky News og BBC, melder at Boris Johnson har gått med på å gi seg som leder for De konservative.

BBCs politiske redaktør Chris Mason melder at han har fått beskjed om at Johnson går av som leder for De konservative torsdag, og at han vil fortsette som statsminister fram til høsten.

Sky News får samme beskjed fra det de beskriver som en høytstående regjeringskilde.

Ifølge Sky har Johnson snakket med leder for De konservatives 1922-komité, Graham Brady. Han skal ha sagt at han vil gå av, og at en ny partileder skal velges på landsmøtet i oktober. Sky viser til en kilde ved statsministerboligen Downing Street.