Sørlandet sykehus skal forske på hjemmebehandling for korona

Sørlandet sykehus blir med i et nordisk forskningsprosjekt for å undersøke muligheten for å gi koronapasienter behandling i eget hjem.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sørlandet sykehus HF Kristiansand blir med i et EU-finansiert norsk forskningsprosjekt for å se på muligheten for å gi koronapasienter behandling hjemme. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Prosjektet støttes med 8,3 millioner fra EUs interregionale samarbeid, det såkalte Interreg-programmet. Sørlandet sykehus HF er eneste norske partner.

– Det er et generelt ønske i helsevesenet om å kunne ha mest mulig behandling så nært pasientens hjem som mulig, sier avdelingssjef for medisinsk avdeling Ole Rysstad ved sykehuset i Kristiansand i en pressemelding.

Han legger til at forskningen også vil være viktig i håndteringen av fremtidige pandemier.

– Den forskningen vi nå gjennomfører, vil forhåpentligvis gjøre oss i stand til å behandle pasienter hjemme fremfor å transportere dem inn til sykehus, sier Rysstad.