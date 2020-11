Over 400 tilbringer natta på grunnstøtt ferje ved Åland

Passasjerene på det grunnstøtte cruiseskipet Grace får først gå i land søndag, ifølge Viking Line. Ferja står få meter fra land ved finske Åland.

Viking Lines passasjerferje Grace med over 400 personer om bord gikk tidlig lørdag ettermiddag på grunn i Mariehamn på Åland i Finland. Ingen om bord er i fare, ifølge rederiet. Foto: Niclas Nordlund / Lehtikuva / NTB

Ingen av de 331 passasjerene eller besetningen på 98 er i fare, opplyser rederiet.

Grunnstøtingen skjedde i 13-tida lørdag ved innløpet til byen Mariehamn utenfor den svenske østkysten. Ferja tar ikke inn vann, og rederiet vurderer at det er både tryggere og mer bekvemt for passasjerene at de tilbringer natten der.

– Det skal monteres en landgang så de kan gå av i morgen og reise til sitt destinasjonssted, sier pressesjef Eleonora Hansi i Viking Line.

Båten var på vei fra Stockholm til Åbo via Mariehamn.