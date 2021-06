Agder til topps på smittestatistikken

I uke 21 utgjør Oslo og Viken kun 33 prosent av tilfellene nasjonalt, mot 76 prosent i uke 13, viser Folkehelseinstituttets (FHI) seneste ukesrapport om covid-19.

Der går det fram at Agder har flest meldte tilfeller (241) per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Vestfold og Telemark (180), Troms og Finnmark (157) og Innlandet (141). Den nedadgående trenden siden uke 11 fortsetter.

– Forekomsten er lav i de fleste kommuner i landet. Mens nedgangen fortsetter i Oslo og Viken, opplever enkelte kommuner utbrudd hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, etterfulgt av spredning til familiemedlemmer og nærkontakter i andre aldersgrupper, skriver FHI.

– Vi forventer at dette vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Det er fortsatt viktig å få slike utbrudd under kontroll raskt, skriver FHI.

De understreker samtidig at forekomsten av nye sykehusinnleggelser og dødsfall har vært lav og nedadgående de siste ukene.

FHI regner med et gjennomsnittlig R-tall fra 6. mai på 1,0. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, anslår de at R-tallet for en uke siden var på 0,6 eller med 95 prosents sikkerhet mellom 0,4 og 0,7.